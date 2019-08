Qualcuno continua a sperarci. Paulo Dybala all'Inter in uno scambio per Mauro Icardi ad oggi è utopia, lo conferma La Gazzetta dello Sport in un punto della situazione che coinvolge anche il ds bianconero Paratici: "Marotta un tentativo lo farebbe volentieri per lo scambio con Icardi, la Juventus lo sa bene. Ma è proprio Fabio Paratici il più fiero avversario a questa soluzione: o Paulo va all’estero o resta dov’è, non lo venderò all'Inter piuttosto lo cedo a qualche club straniero. Toni risoluti che non ammettono deviazioni, la Juve non intende cedere Dybala ai nerazzurri. L’incendio è sempre dietro l’angolo, con imboscate continue".