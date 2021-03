Daniele, pugile ed ex compagno di Diletta, si racconta a Verissimo, programma in onda su Canale 5: "Una storia bellissima, eravamo complici in tutto. Eravamo veri, era una storia vera. Un bel periodo, ero innamorato. Non ci sentiamo più, però le voglio bene, la rispetto tanto per la grande donna che è. Spero che sia felice".