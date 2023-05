Goodbye Chelsea. Due parole che nascondono un sentimento di delusione da parte di Joao Felix che, contro la sua volontà, non resterà in blue. Il nuovo allenatore Pochettino non ha dato la luce verde, così il Chelsea ha deciso di non riscattarlo dall'Atletico Madrid, dal quale è arrivato lo scorso gennaio per 11 milioni di euro, comprensivi anche dello stipendio. Ci è rimato male il portoghese, voleva restare a Londra e non si aspettava di essere messo alla porta così frettolosamente, ma i 4 gol in 16 partite di campionato sono un bottino troppo magro per la conferma.



COSTA TROPPO - Joao Felix tornerà all'Atletico Madrid, come confermato dal presidente dei colchoneros Enrique Cerezo: "Pochettino non conta su Joao, tornerà da noi, vedremo cosa succederà. Al momento non ci sono piani definiti". Ad attenderlo ci sarà Diego Simeone, con il quale il rapporto è ai minimi storici, non solo per incomprensioni tattiche. Con il Cholo ancora in panchina è facile pensare a un addio, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, rinnovato poco prima del passaggio al Chelsea. Il problema è il prezzo: Joao Felix, che con l'Atletico ha collezionato 131 presenze ufficiali segnando 34 gol e fornendo 18 assist, ha una valutazione di almeno 50 milioni di euro. Il motivo? Nel 2019 è stato pagato dal Benfica 126 milioni di euro: per quello che ha dimostrato, un prezzo esagerato.