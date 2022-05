Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Milan TV, dopo la premiazione per la vittoria dello scudetto.



EMOZIONE - "Un'emozione pazzesca, inimmaginabile. Io per tutto l'anno ho detto che volevo arrivare quarto, siamo arrivati primi. Una gioia pazzesca per me e tutti i tifosi che hanno aspettato 12 anni questa gioia"



MERITATO - "Abbiamo giocato bene, una squadra giovane, fresca, abbiamo mostrato un calcio diverso da quello che si vede in Italia. Abbiamo meritato".



IL RICORDO - "Oggi con il Sassuolo. Una partita stupenda, abbiamo meritato contro una squadra che non è affatto male. In un momento difficile pensare che almeno i milanisti hanno una grande gioia mi rende lieto".