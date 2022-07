Toni Kroos ha lasciato il Bayern ormai da anni ma la rivalità con lo Schalke 04 la sente ancora. Il centrocampista tedesco ha approfittato del concerto di Ed Sheeran, tenuto alla Gelsenkirchen Arena, per prendere in giro il club appena tornato in Bundesliga. "Ed Sheeran è riuscito a fare una cosa che ho visto davvero poche volte, ossia far uscire felici i tifosi dallo stadio dello Schalke", questa la sua battuta.