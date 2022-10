Lo Schalke 04 ha annunciato Reis come nuovo allenatore, anche se la prima idea del club tedesco era un'altra. Secondo i media in Germania, il prescelto per la panchina era Raul Gonzalez Blanco, bandiera del Real Madrid e con un passato a Gelsenkirchen. L'ex attaccante però ha preferito restare al Castilla, il secondo club dei Blancos.