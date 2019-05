weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei.



Dalla redazione di

, Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica/lunedì, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:

Fiorentina-Milan X (3.47)

Atalanta-Genoa X (4.80)

Cagliari-Lazio 2 (1.98)

Verona-Foggia X (3.45)

Pescara-Salernitana 1 (2.53)

Con 5 euro si vincono 1.439,28 euro

.





Ecco invece le scelte di Angelo per la domenica:​ Roma-Juve 2 (2,85)

Spal-Napoli X (4,25)

Samp-Empoli 2 (2,89)

Inter-Chievo No Gol (1,74)

Liverpool-Wolverhampton X (5,80) Con 5 euro si vincono 1.963 euro . ​​





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri saranno lieti di rispondervi. ​​

