, Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:

Juve-Genoa X il primo tempo, 1 finale (3,33)

Cosenza-Foggia 2 (2,72)

Chelsea-Manchester United Over 2,5 (1,73)

​​Newcastle-Brighton 1 (2,14)

Cittadella-Brescia 2 (3,53)

Ascoli-Carpi 1 (2,26)

Con 5 euro si vincono

euro.



Ecco invece le scelte di Alessandro per la domenica:​ Frosinone-Empoli X (3.20)

Inter-Milan 1 (2.32)

Salernitana-Perugia 1 (2.12)

Venezia-Verona 2 (2.83)

Lecce-Palermo 2 (2.93)

Everton-Crystal Palace 1 (1.82) Con 5 euro si vincono 1187,60 euro.





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Angelo Taglieri e Alessandro Di Gioia saranno lieti di rispondervi.

