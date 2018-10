con il weekend calcistico e il ritorno dei più importanti campionati europei torna anche il consueto appuntamento con la Schedina di CM. Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:

Cagliari-Bologna 1 (2,03)

Pescara-Benevento 1 (2,66)

Carpi-Cosenza X (2,95)

​​Perugia-Venezia 1 (2,21)

Atlanta-New England Revolution over 3,5 (1,85)

Leicester-Everton 1 (2,11)

Con 5 euro si vincono 750 euro

.



Ecco invece le scelte di Alessandro per la domenica:​ Spal-Inter X (3.68)

Atalanta-Sampdoria 1 (1.56)

Lazio-Fiorentina X (3.72)

​​Genoa-Parma 1 (1.89)

Livorno-Spezia 1 (2.93)

Palermo-Crotone 1 (2.15) Con 5 euro si vincono 1279,46 euro.





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Angelo Taglieri e Alessandro Di Gioia saranno lieti di rispondervi.

Dopo la settimana di Coppe, tra Champions ed Europa League,