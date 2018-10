con il weekend calcistico torna ugualmente il consueto appuntamento con la Schedina di CM. Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:

Slovacchia-Repubblica Ceca X (3.15)

Lettonia-Kazakistan 1 (2.70)

Norvegia-Slovenia X (3.48)

​​Olanda-Germania 2 (2.07)

Irlanda-Danimarca 1 (3.02)

Con 5 euro si vincono 930.44 euro

.



Ecco invece le scelte di Angelo per la domenica:​ Polonia-Italia 2 (2,58)

Pordenone-Vicenza X (3,07)

Fano-Giana Erminio 1 (2,38)

Scozia-Portogallo 2 (1,98)

Casertana-Catania X (3,00)

Arzachena-Juve Under 23 2 (2,68) Con 5 euro si vincono 1637 euro.





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Angelo Taglieri e Alessandro Di Gioia saranno lieti di rispondervi.

Si fermano i campionati a causa della pausa per le nazionali, ma