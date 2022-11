Torna puntuale, il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei. Il format rimane intatto:. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli.Empoli-Sassuolo X a 3,40Salernitana-Cremonese 1 a 2,15Atalanta-Napoli OVER 3.5 a 2,75Milan-Spezia 1 a 1,22Manchester City-Fulham OVER 3.5 a 1,72Con 5 euro se ne vincono 210,91Bologna-Torino 1 a 3,05Monza-Verona 2 a 3,30Sampdoria-Fiorentina 2 a 1,95Roma-Lazio X a 3,45Juve-Inter NO GOAL a 2,02Con 5 euro se ne vincono 707,83