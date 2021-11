Messa alle spalle la sosta per le nazionali, si torna in campo con i vari campionati europei e anche con i nostri consigli nella consueta rubrica la Schedina di CM. Come ogni settimana abbiamo costruito le nostre giocate, una per il sabato e una per la domenica, a caccia delle migliori quote nei nostri campionati e nei principali esteri.



Dalla redazione di Calciomercato.com, Andrea Sereni e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare ogni week end. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli.



Si parte con la puntata di Andrea per il sabato

Lazio-Juventus 1 a 3,00

Fiorentina-Milan 2 a 2,25

Barcellona-Espanyol 1 a 1,35

Union Berlino-Hertha Berlino X a 3,40

Liverpool-Arsenal 1+ GOAL a 2,55



Con 5 euro se ne vincono 406,87



Ecco invece le scelte di Francesco per la domenica

Sassuolo-Cagliari over 1.5 a 1,16

Bologna-Venezia GOAL a 1,72

Mainz-Colonia X a 3,50

Metz-Bordeaux 2 a 2,95

Genoa-Roma X a 4,10



Con 5 euro se ne vincono 422,30