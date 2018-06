Guillermo Barros Schelotto, allenatore del Boca Juniors, ricorda gli inizi di Rodrigo Bentancur, ora alla Juventus: "Bentancur è un grande acquisto per la Juve perché ha qualità e tecnica. Qui al Boca i tifosi avevano iniziato a massacrarlo per un retropassaggio col San Lorenzo... prima dicono che non lancio giovani, poi quando li inserisco li mettono in difficoltà. Ma lui ha talento".