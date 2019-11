Zlatan Ibrahimovic ha aperto seriamente una finestra sul Napoli. A tenere viva la speranza sono i rumors, da settimane, in cui si parla di un suo trasferimento in azzurro, ma l’ammutinamento in casa Napoli ha un attimo spostato l’attenzione. De Laurentiis non si è però dimenticato di quanto Zlatan possa spostare gli equilibri: sia in campo che fuori. Si tratterebbe di un vero e proprio aumento di immagine a livello internazionale.



A tal proposito, Guillermo Barros Schelotto, tecnico dei L.A. Galaxy, ha parlato proprio del futuro dello svedese ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il tecnico ha specificato come non sia a conoscenza della verità, ma ha una sua idea: "È un giocatore meraviglioso, ma non so quale sarà il suo prossimo passo. Forse finirà la sua carriera a Napoli o con il Milan. Non so dove andrà ma se lo merita e vuole finire la sua carriera in Italia".



E ancora sul ritorno dello svedese in Serie A: "Ancelotti e Zlatan si conoscono bene. Mi sembra evidente come Zlatan abbia le caratteristiche perfette di cui il Napoli ha bisogno".



La prima offerta: "Il rapporto con i Galaxy si è chiuso nelle scorse ore, non senza stoccate, anche perché la permanenza negli Stati Uniti era la sua prima opzione: ora, Zlatan Ibrahimovic è un 38enne con la possibilità di un’ultima sfida. Il Napoli ha lanciato un primo approccio".