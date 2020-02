Intervistato dal quotidiano ceco IDNES l'attaccante del Lipsia, ma di proprietà della Roma, Patrick Schick, ha commentato il suo momento in Bundesliga usando parole non di elogio nei confronti della società giallorossa.



BUNDESLIGA - "Vogliamo vincere il campionato, questa squadra ha fame di titoli. Siamo davanti a tutti, è vero, ma la strada è ancora lunga. Adesso dobbiamo continuare a spingere e guadagnare punti sulle squadre che sono vicine”.



MEGLIO DELLA ROMA - "Meglio il Lipsia della Roma? Beh, lo dicono i numeri. Giochiamo a calcio a un tocco solo, siamo veloci e la gente quando ci vede si diverte. Vogliamo sempre mostrare a tutti un gioco spettacolare”.



CHAMPIONS - "Dobbiamo prepararci al meglio perché andremo in un grande stadio e in una competizione unica come la Champions. Ho già giocato una semifinale in Inghilterra contro il Liverpool, ho una certa esperienza da questo punto di vista. Sarà importante non subire gol fuori casa”.