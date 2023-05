Oliver Schmidhauser chiama l'Inter. L'attaccante dell'RB Lipsia si sta affermando al Mondiale Under 20 con la Repubblica Dominicana e a InfoBae ha parlato del proprio futuro: "Non ho intenzione di restare al Lipsia e sì, l'Inter è interessata ad ingaggiarmi. Ho altre opzioni, rifletterò in questi giorni e dopo questo Mondiale deciderò con chi firmare".



LAUTARO - "Giocare con Lautaro Martinez? Lui è un grandissimo giocatore, ma se dovessi firmare con l'Inter andrei a giocare nell'Under 19".



PERCHE' AL MONDIALE CON LA REPUBBLICA DOMINICANA (PUR ESSENDO NATO IN SVIZZERA)? - "Perché al Mondiale con la Repubblica Dominicana? Qui ho l'opportunità di giocare e la Svizzera non si è qualificata. Ci sono molti buoni giocatori lì ed è più difficile giocare. Ho parlato con loro e loro l'hanno capito. Magari giocherò con la Svizzera un giorno, chi lo sa".