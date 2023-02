ha dichiarato a Torino Channel: "Prima di venire qui, sapevo che il Torino aveva giocato due volte contro l’Ajax e mi ero documentato sulla tragedia attraverso filmati e foto. Ma vedere Superga da vicino è stato impressionante, non avrei mai creduto che potesse essere tanto coinvolgente. Quando sei lì senti cosa significa il Toro e penso sia positivo andarci ogni anno con tutti i compagni per comprendere quanto sia forte il legame tra la gente, il club e la sua storia".Ho ereditato da papà, campione di pallamano e mio esempio, un atteggiamento mentale che mi porta alla massima concentrazione sia che debba allenarmi sia che ci sia da giocare una partita. Spesso mi fermo in palestra per un lavoro supplementare che nessuno mi chiede ma che ritengo sia importante per un giovane: più ti alleni più migliori".Quando mi è stato chiaro che sarei venuto al Torino, ho letto che tutti erano contenti di lui e che gli allenamenti erano molto duri. Subito ho sentito di dover dare il massimo. Con Juric ho migliorato molte cose perché vuole aiutarmi. Se ho una domanda vado da lui e mi mostra con i video cosa devo fare e se ha da dirmi qualcosa mi chiama Piero... In Olanda si gioca molto con la palla, mentre in Italia bisogna pensare di più perché tutto è più tattico. Ogni squadra qui è forte fisicamente, mentre da noi si fa più gioco di possesso".