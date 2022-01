Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, parla a Radio Marte della corsa scudetto in Serie A: "​Certamente la lotta allo scudetto è apertissima, faccio il calcolo che sia sempre a -4 il Napoli perché deve vincere lo scontro diretto per crederci. Rosa abbondante? Non è mai un problema ma non mi stancherò mai di dire che anche quando c’era moria di giocatori Spalletti non si è mai lamentato. Questo ha aiutato la mentalità della squadra a crescere, la squadra ora è più forte anche mentalmente. Deve capire che c’è anche lui per la lotta scudetto, il Napoli ha limitato bene i danni e ha un organico che doveva non perdere punti in certe partite in casa".