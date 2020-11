"​Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento". Queste le parole che accompagnano l'ultima foto postata da Miriamsul proprio profilo Instagram. Il tutto accompagnato con un cuore, per la sua dolce metà, Paulo Cerullo. Prossima d'uscita al cinema con Diabolik, dove interpreta Eva Kant, l'ex Miss Italia sfoggia anche una foto in intimo: "Ritornano a grande richiesta le foto dal backstage". E in intimo, con un maglione, in abito da sera, Miriam Leone risplende sempre.