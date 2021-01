«Per il rendimento tecnico non credo, temo che il problema può essere Conte».«Se continua a fare certe sfuriate con gli arbitri, se continua sempre a fare la parte del danneggiato, non so come andrà a finire. Gli arbitri sono una strana congrega, come tutti noi. Non gli devi rompere. Non è complottismo, non è roba da arbitri, perché sono nemici l’uno con l’altro, quelli bravi sono tre-quattro e gli altri sperano di prendere il loro posto. Quindi non possono complottare, però quando si ritrovano parlano e matura una certa idea di Conte».«Sinceramente trovo che la frase di Maresca sia un’ovvietà, niente di così clamoroso. E comunque siamo costretti a sorbirci la morale, facciamocene una ragione».«L’Inter per me vince il campionato, è certamente la più forte».«A Udine è la prima volta che non ha segnato, non facciamone un dramma. L’Udinese, quando vuole giocare per lo 0-0, alla fine lo ottiene. Certo, l’Inter è «poggiata» su Lukaku. Hakimi e Young e Perisic vanno al cross, ma in questo periodo Lukaku è sotto il suo rendimento e allora diventa un problema. Lukaku è fondamentale sia come schema che come risolutore».«Io dico che un’Inter incazzata non fa bene a nessuno. Ma di che muro parla Marotta? Ma non scherziamo, per favore. Fino a due settimane fa eravamo tutti a fare i complimenti all’Inter. Proprio non lo capisco questo atteggiamento».«E allora lo dimostri. E’ ora che vinca qualcosa, se no giochi bene ma non vinci nulla ed è un limite, non so mai dove puoi arrivare».«Pirlo ha cambiato tantissimo, il problema più serio resta il centrocampo. E’ partito a due, ora gioca a tre, ma se vuole garantirsi deve prendere almeno due rinforzi in mezzo, perché il reparto è corto e trasformare Kulusevski in un centrocampista sarebbe un peccato, lui deve giocare a venti metri dalla porta. Credo che la Juve sia un’ottima squadra, ma la qualità del centrocampo è discreta, non ottima. E non è certo la Juve di Allegri, quella era un’altra squadra. Questa può arrivare a 80-83 punti, ma la domanda è: basteranno per vincere lo scudetto?».«Ripeto, l’Inter è più forte ed è la mia candidata, ma anche la Juve è in grado di vincerlo, perché no? Anche se l’Inter con Conte in panchina ha giocato 57 partite, in pratica tre gironi. Con una media di 41 punti a girone. L’Inter non può dire di essere migliorata rispetto all'anno scorso, riflette un livello discreto, ma non ha niente di straordinario, lo conferma l'uscita dalla Champions».«Lo seguo, sì, è così. Ha cambiato il Genoa, fa punti, gioca un buon calcio. Ha tolto Rovella, ha messo Radovanovic a fare il libero, ha recuperato Criscito e ha Destro che segna: sta facendo davvero bene».