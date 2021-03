«Perché li pigliamo da fuori»«Luca Toni, un po’ prima Pippo Inzaghi. Da allora il nostro livello si è abbassato molto».«Guarda, questo è il periodo più difficile, molto impegnativo dal punto di vista fisico. C’è noia e assuefazione. Non ci sono più stimoli, bisogna aspettare un grande torneo per dare valutazioni più serie».«La grande novità di Mancini è che ha portato una mentalità diversa, ha costruito un club con la Nazionale. Prendi l'esempio di Sensi: non gioca più nell'Inter, ma fa parte del club Italia».«Sappiamo da tempo di non avere una squadra fisica. E’ un problema, anche perché ultimamente abbiamo perduto la qualità nel giocare rapidi».« Sì, è molto grave, è un finanziamento che dovrebbe fare l’UEFA. Ci sono alcune federazioni che non possono permetterselo. La verità è che ci siamo accorti che senza il Var abbiamo la sensazione di un calcio vecchio, o meglio, che manchi la regolarità. Questa è una grande vittoria del Var».«Sono curioso di vedere se ci sarà o no la reazione della Juventus e a cosa porterà. E’ certo che una Juve fuori dalla Champions sarebbe una vera novità, una cosa grande per tutti».«Bene, è una bella notizia. Ma io una domanda me la farei».«La domanda è: se resta Zhang qual è il vantaggio dell'Inter? Mi spiego: c’è un vantaggio ad essere soci della Cina. Zhang si sta finanziando con i soldi del governo cinese, e allora è conveniente - per i tifosi - che resti alla guida dell'Inter? Immagino che presto ci sarà un rappresentante del governo cinese nel cda dell'Inter. Ecco, chiedo: che libertà avrà Zhang di fare calcio? Non voglio essere pessimista, è solo una domanda».