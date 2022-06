"Guarda, siamo abituati a pensare al calcio come una cosa virtuale, ma il Milan ha cambiato società, non bisogna dimenticarlo. C’è un nuovo proprietario, ha portato nuovi soldi"."Sì, certo, ma che autonomia vuole? Di fare il suo lavoro, chiaro. Ma gli americani raramente mettono i soldi in mano ad altri, quindi dovrà fare riferimento sempre alla società. Le autonomie di tutti sono sotto controllo. Non è entrato solo un nuovo proprietario, ma un bel po’ di persone"."E’ una buona domanda, ma non possiamo dettare noi i tempi. Ci sono trattative e conoscenze reciproche che vanno fatte, c'è bisogno di tempo per conoscersi e capire dove si vuole andare"."Per Italiano vale la stessa cosa per Maldini. Nessuno vuole mandare via Italiano, ha fatto un buon campionato, ma hai perso 14 partite su 38. Tante partite di quelle perse non le hai nemmeno giocate. Allora: io società ti raddoppio lo stipendio, ma Italiano dovrà dire anche come vorrà giocare, che soluzioni adotterà, come cercherà di migliorare i limiti della squadra. Non si capisce perché sia diventato un problema parlare. E comunque: è arrivato settimo. Paulo Sousa, per dire, aveva portato la Fiorentina al quinto posto"."Certo, quando dice mi date 2,5 milioni di euro o non alleno. Beh, insomma. In realtà Italiano deve rispondere a questa domanda: come intende crescere?"."Bisogna vedere quanto siano contente. Tutto mi sembra condizionato dai soldi. E’ stato un campionato molto equilibrato, per cui tutti hanno fatto più o meno bene. E comunque io non sono sicuro che resteranno gli stessi sette. Vedo queste punture di spillo tra Spalletti e De Laurentiis e penso che qualcosa possa succedere"."Non lo so, so che non è mai un buon segnale quando ci si becca con De Laurentiis. Ma la vera novità che ci attende è un'altra"."Nel giro di due-tre anni arriveranno altri quattro-cinque proprietari americani. E occhio: il Palermo può essere il nuovo Newcastle. Non mi sorprenderei se Napoli, Lazio, Sampdoria, nel giro di pochi anni cambiassero proprietà. Attenzione non è un auspicio, ma credo che sia quella la direzione che sta prendendo il nostro calcio".«Porta gol e toglie molto del resto, più vai avanti con gli anni e più sono le cose di cui hai bisogno. In questo momento è un rendimento alla pari. E’ ancora un giocatore in grado di fare la differenza? Questa è la domanda da farsi. Rispondo sì, ma forse l'Inghilterra non è più per lui».