Attraverso il suo editoriale per il Corriere della Sera il noto giornalista Mario Sconcerti ha fatto il punto sul ritorno al Milan di Paolo Maldini: "Il ritorno di Maldini al Milan chiude oggi una storia anche troppo lunga e a tratti nemmeno simpatica. È di questa Storia che c’era bisogno adesso per completare il cammino. Elliott ha il peso dei soldi, Leonardo è un professionista creativo che nella vita ha soprattutto viaggiato con la fantasia, non riesce da solo a fare il Milan. Non c’è più bisogno di bugie, torna la realtà di cui Maldini è la memoria e il guardiano. È un ruolo così totale che dovrà stare attento a gestirlo. Avrà scontri di competenze e gelosie. Se ci riuscirà, il Milan sarà lui per molto tempo.