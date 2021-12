Il comitato disciplinare della Federcalcio francese, che si è riunito nella giornata di oggi, ha deciso di escludere dalla Coupe de France il Paris FC e il Lione in seguito agli scontri che avevano portato all'interruzione dell'ultima partita di coppa: questo significa che il Nizza, squadra che avrebbe dovuto affrontare la vincente dell'incontro, si qualifica in automatico per il turno successivo. Al Lione, oltre all'esclusione dalla Coppa, inflitto anche il divieto di trasferta per i tifosi fino al termine della stagione e una multa di 52mila euro oltre alla condanna a rimborsare il costo dei sedili danneggiati dai tifosi coinvolti. Al Paris FC, oltre all'esclusione dalla Coppa, anche cinque gare di squalifica per lo stadio Charlety, applicabili per le prossime gare ufficiali della prima squadra, oltre a 10mila euro di multa.