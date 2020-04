(fine maggio-inizio giugno nelle previsioni più ottimistiche), non appena il Governo - nelle persone del Ministro della Salute Roberto Speranza e dello Sport Vincenzo Spadafora - avranno valutato e approvato il protocollo di sicurezza sottoposto dalla Federcalcio. Ma, in caso di disputa delle partite a porte chiuse e conclusione anzitempo del campionato.- L'emergenza coronavirus costringerà infatti il calcio italiano a negare assolutamente l'accesso agli impianti ai suoi sostenitori per i mesi a venire, per evitare i pericoli derivanti dagli assembramenti. Ma. Nell'articolo 6 del suo contratto, la Juventus - per esempio - "pone a carico esclusivamente del cliente l'eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore, per caso fortuito o per disposizione degli organismi o delle autorità competenti in seguito a fatti o eventi non dipendenti dalla responsabilità della società".Una filosofia nemmeno poi così distante da quella adottata dal patron della Lazio- noto per aver ingaggiato diversi scontri dialettici, anche recentemente, col suo omologo bianconero Andrea Agnelli: "Da quanto emerge dalla clausola sulla sottoscrizione dell'abbonamento,Non sono invece presenti riferimenti alla sospensione della stagione e per ora su questo non si pronunciano.- Queste clausole, sottoscritte in forma simile anche da Atalanta, Brescia, Genoa, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese, vengono giudicate eccessivamente vessatorie nei confronti dei tifosi dall'Antitrust e più nello specifico dall'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)., società che provvederanno invece a ripagare i propri supporters del danno subito, con la specifica che i granata provvederanno in caso di mancata conclusione del torneo.sulle date della parte di stagione che resta da disputare e sul divieto di accesso agli stadi prima di esprimersi sull'argomento., che ha già provveduto al rimborso per l'ultimo match casalingo prima dello stop alle competizioni, quello contro il Genoa dell'8 marzo scorso. Ma,pubblicate sul sito ufficiale rossonero, si apprende che ", con conseguente modifica di data od orario di disputa delle gare devono considerarsi usuali e devono pertanto essere tenute in conto dal Titolare all’atto dell’acquisto dei Titoli di accesso. Tali variazioni,, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento di danni, nonché al risarcimento delle eventuali spese, di qualsivoglia natura, sostenute da parte del Titolare in conseguenza della suddetta variazione"., che comunica il più classico "le faremo sapere" ai tifosi che nelle ultime ore si sono rivolti per ottenere indicazioni, nella speranza che arrivino a breve. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, mantengono un basso profilo anche la, che attende comunicazione prima di studiare una soluzione al riguardo, e la, non appena la FIGC sarà in grado di rendere note le date dell'annata calcistica 2020/2021. Un'ipotesi interessante ma che al contempo suscita un interrogativo: e se anche il prossimo campionato comincia a porte chiuse?