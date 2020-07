, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center, ritorna dopo il grande successo delle scorse edizioni. Sono già state aperte le iscrizioni per i Corsi dell’edizione Autunno 2020. Da questa edizione, date le molte richieste ricevute,Puoi partecipare al Corso in una delle seguenti sedi:- MILANO (dal 23 al 27 Novembre 2020)- ROMA (dal 19 al 23 Ottobre 2020)- ONLINE in AULA VIRTUALE (dal 26 al 30 Ottobre 2020)Per consentire ai partecipanti di essere seguiti in modo personalizzato, il numero di posti è ridotto ad un massimo di 30. Gli studenti verranno scelti tramite una selezione che avverrà sulla base del CV.Una volta terminato il presente Corso e ottenuta la Certificazione si è nella condizione legale utile al fine di venire assunti da un club calcistico professionistico con regolare tesseramento riconosciuto FIGC in qualità di Match Analyst.Inoltre,(Crediti Formativi Universitari).nasce proprio con l’esigenza di sviluppare nel nostro Paese figure professionali complete, né solo videoanalisti, né solo analisti dati, ma veri e propri Performance Analyst o Analisti di Performance Calcistica, capaci di veicolare le informazioni all’interno dello staff tecnico e manipolare dati provenienti da diverse aree operative di un club (area sportiva e scouting, area medica, area tecnica, ecc) e rappresentare così un vero valore aggiunto per la società.Il Corso è articolato su 5 giornate consecutive di full immersion per un totale di 40 ore, durante le quali gli studenti affronteranno le principali tematiche e le tecniche fondamentali maggiormente diffuse, sperimentandone l’utilizzo durante le lezioni frontali, attraverso confronti diretti con il corpo docente composto da professionisti di primo piano del settore. I momenti di lezione si alterneranno a veri e propri laboratori pratici al fine di permettere un apprendimento guidato e immediatamente spendibile.Dopo avere superato l’esame finale gli studenti potranno effettuare uno Stage organizzato da AIAPC (Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio) e Res On Network (Istituto di ricerca leader nell’analisi dati applicata al Calcio). Il percorso di stage permette agli studenti di poter mettere in pratica i concetti appresi durante il periodo di lezioni frontali d’aula, di poter sperimentare tecniche e metodologie studiate, ma soprattutto di poter approcciare al mondo del lavoro all’interno della prima associazione italiana dedicata alla Performance Analysis calcistica e di un ente di ricerca leader a livello europeo per le Analytics nel Calcio, già fornitore di dati e statistiche sul calcio per le maggiori tv e organi di stampa sportiva nazionale.Per maggiori informazioni sul Corso in Aula e/o al fine di candidarti per un posto in aula compila il modulo di richiesta informazioni, presente a questo link. Se invece sei interessato al Corso ONLINE e/o al fine di candidarti per un posto in Aula Virtuale compila il modulo di richiesta informazioni, presente qui