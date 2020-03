Toro room: è la nuova base operativa dello scouting allo stadio Olimpico, dove si registrano le partite di tutto il mondo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i granata hanno già studiato 8 mila talenti in sei mesi: dai nati nel 2003 ai calciatori da prima squadra, 2084 i calciatori interessanti, 500 quelli selezionati. Poi si parte in missioni all'estero per poterli vedere dal vivo: da settembre già fatti una trentina tra Europa (Belgio, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo e Polonia), Sudamerica (Colombia, Argentina e Brasile) e Africa (Ghana, Senegal, Camerun e Nigeria).



L’area scout è stata ricostruita in estate dal ds Bava: Omar Milanetto e Patrik Panucci seguono l’estero, Massimo Storgato la Serie A e la B (con Bava monitora pure i prestiti dei Primavera), Marco Rizzieri il mercato italiano e il campionato Primavera.