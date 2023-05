La Serie A non è ancora del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe alzare lo Scudetto nella sfida contro l’Udinese, ma potrebbe festeggiare anche prima. Se la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo infatti gli azzurri sarebbero matematicamente campioni.



Non sarebbe la prima volta che la formazione di Dionisi decreta la vincita di uno Scudetto: nel 2021 l’Inter vinse matematicamente grazie al pareggio tra il Sassuolo e l’Atalanta, mentre la scorsa stagione il Milan trionfò proprio contro i neroverdi prima di alzare la coppa.