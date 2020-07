Lo scudetto non è ancora matematico, ma almeno per i betting analyst i giochi sono chiusi. Gli otto punti di vantaggio della Juventus sull’Inter mandano in archivio le scommesse sul titolo, mentre si apre ufficialmente la contesa per la prossima stagione, ancora all’insegna dei bianconeri. Sul tabellone la squadra di Sarri è in pole position anche per lo scudetto 2020/2021, che sarebbe il decimo consecutivo. L’obiettivo, fa sapere Agipronews, si gioca a 1,60, con l’Inter prima antagonista a 4 volte la posta. A Napoli e Lazio il compito di rompere il "duopolio" delle quote, anche se al momento l’offerta su entrambe è a 10,00; menzione d’onore per l’Atalanta, che dopo una stagione straordinaria si candida a 20,00, davanti a Milan (33,00) e Roma (50,00).