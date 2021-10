Simone Scuffet, portiere dell'Apoel Nicosia, parla così dell'addio all'Udinese al Messaggero Veneto: "Sono soddisfatto, perché era arrivato il momento di mettere un punto alla storia con l'Udinese per cercare di ripartire da zero. Ho avuto richieste anche in Italia, ma l'Apoel mi ha cercato e voluto più di tutti, acquistandomi senza prestiti".