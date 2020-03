L'Italia è al lavoro per contenere il contagio del Coronavirus.



14.02 - Il Governo ha deciso di chiudere scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo.



09.35 - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisione avventate, incidono sullo stile di vita dei cittadini italiani. Il contagio potrebbe estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite".