Francesco Lodi e Catania, il Catania e Francesco Lodi. Due, anzi tre storie che si intrecciano e che rimarranno legate per sempre. Un uomo, una bandiera con la sua città, con la sua squadra. Il centrocampista mancino continua a trascinare gli Elefanti anche a 35 anni, ma stavolta la promozione in serie B non può veramente sfuggire di mano.



UN’OFFERTA NEMMENO PRESA IN CONSIDERAZIONE - Lodi poteva andarsene. Poteva lasciare Catania per l’ultima e definitiva volta: le porte di Lugano e dei preliminari di Europa League gli si stavano spalancando davanti. E invece no. Il regista di Frattamaggiore ha deciso, insieme alla società, di restare, per provare a centrare quella promozione in serie B sfiorata ma mai centrata in questi anni. Una scelta fatta con la testa ma soprattutto con il cuore, il cuore di chi, in rossoazzurro, ha dato e ricevuto tanto.



UN BIENNIO DA FUORICLASSE - Promozione sfiorata e mai centrata, appunto. La scorsa stagione (quarto posto in campionato) uscendo ai quarti di finale contro il Trapani, nonostante un gol da centrocampo del 10, e nel 2018 (secondo posto) in semifinale contro il Siena, perdendo ai rigori al Cibali. Due anni chiusi con l’amaro in bocca per una piazza blasonata e vogliosa di ripartire come quella Etnea. Due anni chiusi, allo stesso tempo, con numeri strepitosi per Cicciolodi (così lo chiamano e scrivono i tifosi): 15 gol e 8 assist la scorsa stagione, 8 gol e 11 assist un anno fa. 35 anni e non sentirli: trascinatore carismatico non solo per l’esperienza ma anche come leader tecnico.



ORA O MAI PIÙ – Andrea Camplone è arrivato in Sicilia, dopo Sottil-Novellino, ed il Catania dopo quattro giornate è a nove punti, con un Lodi ancora protagonista con 3 reti e 2 assist. Una stagione che ha come obiettivo inevitabile quello della promozione e Francesco lo sa bene, continuando anche a correre per la storia del club: è a -47 dall’entrare nella top 3 di presenze e a -13 gol, dal secondo posto, come realizzatore di tutti i tempi. Il contratto scade nel 2022, la carriera la chiuderà a casa sua (dopo averla lasciata già due volte tra Genova e Parma), il tempo c’è, ma i tifosi fremono e non vedono l’ora di esultare come ai tempi delle vittorie contro le big della serie A perché tornerebbero ad accendersi per davvero “le luci qui sul palco”. Venditti canta la Notte Prima degli Esami, così come il Catania ha di fronte a sé un’altra stagione con tanta pressione addosso: Francesco Lodi, con la sua classe, i suoi gol e i suoi assist continuerà a dimostrare ancora una volta che “se l’amore è amore”, deve essere un amore vincente.