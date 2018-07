Se n'è andato Batman, è arrivato Robin. Perdoni la battuta il solido portiere svedese, fresco e fragrante acquisto giallorosso, che non vuole essere di scherno o presa in giro ma più semplicemente un augurio di benvenuto, anzi, un 'in bocca alla lupa' grosso così, intriso di cazzeggio alla romana. Perché è chiaro come Olsen si sia messo sulle spalle una di quelle avventure che neanche sui fumetti DC Comics. Sì perché prendere il posto di Alisson, quell'Alisson lì, è roba davvero difficile. Tossica, quasi, come una bomba di Goblin. Però, Robin il glaciale, uno di quelli che ci ha sbattuto fuori dal Mondiale, non è tipo da spaventarsi. Anzi, è tipo tosto e solido, con una trentina di presenze in Champions League e l'età giusta per non farsi tremare i guanti. Cuorioso no? Olsen era stato nel mirino del Liverpool, proprio quel Liverpool che s'è preso Alisson spendendo una roba mai vista prima.

Ora, toccherà alla gente, ai tifosi in particolare, resettarsi e dimenticare Alisson senza trascinare Robin nel vortice di paragoni improponibili. Mettiamola così: la Roma ha avuto un alieno tra i pali per una stagione e un alieno resta un alieno. Ora, si torna agli esseri umani, sperando che non siano umanoidi e tenendo conto delle differenze che certamente ci sono, ovvio. D'altra parte, se Alisson è considerato il portiere numero uno al mondo, tutto il resto per definizione sarà inferiore.

E ora, con il previsto (?) arrivo di Malcom, il cerchio dovrebbe essersi chiuso, anche se l'idea di prendere un regista - Monchi pagherebbe di suo per portare a Trigoria N'Zonzi - è molto più che un'idea. In passato, non mi sono fatto mancare nulla quando c'è stato da criticare l'operato di Monchi - la campagna acquisti della scorsa stagione resta lì a memoria futura - ma l'ho fatto dopo aver 'testato' il suo lavoro sul campo. Farò la stessa cosa con questa campagna acquisti (ammesso che ciò interessi a qualcuno...) e me ne starò lì ad aspettare che la nuova Roma germogli. Devo dire però, che quel che ho visto finora così, d'istinto, mi piace un sacco e mi intriga. Dunque non mi resta che aspettare le partite vere per capire se all'istinto seguiranno i fatti.

Paolo Franci