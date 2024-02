Sebastian Pamplona, l’ultimo grido allo stadio prima dell’eutanasia: ‘Ti amo Independiente Medellín, vado a morire’

No estoy llorando, tú lo estás Así fue la despedida que le dieron a Sebastián Pamplona en el estadio Atanasio Girardot, hincha de Independiente Medellín que se someterá a la eutanasia por una enfermedad terminal que padece.



El partido de ayer entre el DIM y Santa Fe sería… pic.twitter.com/zA5l5ljXaE — MiOriente (@MiOriente) February 11, 2024

Loda parte dello, che in settimana si sottoporrà all'a causa di unadi cui soffre, rimarrà una delle pagine più commoventi della storia del calcio moderno. La partita di sabato tra il Poderoso, come è soprannominato il club, e il Santa Fe è infatti statprima di sottoporsi alla procedura, legale in Colombia dal 1997. Perché il calcio può ogni cosa, anche dare l'ultimo saluto, pieno di amore, prima della fine del percorso della vita.- Il sogno di Pamplona era proprio questo,nello stadio che per tanti anni è stato come casa, meglio di casa. Non un commiato qualunque, non un arrivederci, ma l'ultimo saluto: le tribune dell'Atanasio si sono riempite di tifosi del Poderoso, in occasione della partita contro il Santa Fe, valida per la quinta giornata di campionato. Tra la folla c'era anche lui,: il tifoso all'ultimo ballo ha percorso vari settori dello stadio, come se volesse registrare ogni spazio, ogni angolo, oltre all'atmosfera, il rumore, i cori e, ovviamente, i gol della sua amata squadra.- I tifosi, che sapevano quanto stava accadendo, hanno iniziato ail gol di Yairo Moreno ha emozionato tutti i presenti sugli spalti, mentre Pamplona ha potuto viverlo in modo speciale, vicino al campo, accanto ai suoi cari, per l'ultima volta., i cori dei supporter, inseppur per l'ultima volta, in un momento speciale vissuto tantissime volte prima, ma mai con quell'intensità.. L'attimo più emozionante è stato proprio alla fine del match, perso per 2-1 dall'Indipendiente Medellin, quando Pamplona, con l’ultimo grido rimasto in corpo, ha esclamato:@AleDigio89