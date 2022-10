Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha commentato a Rete8 la presenza di Massimo Ferrero in tribuna all'Adriatico sabato: "Ferrero è venuto a trovarmi anche quando abbiamo presentato il progetto per il nuovo stadio. Non c’è nessun interesse per il Pescara da parte sua. Nella vita non ci sono solo motivi di affari e business, ma anche amicizie che si coltivano".