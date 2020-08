. Parte in trasferta, dall'Irlanda, l'avventura europea dei rossoneri: una gara secca per poi accedere al terzo turno. In caso di nuovo passaggio del turno, poi, ecco la fase a gironi. Di seguito l'esito dei sorteggi:Hammarby (Sve)-Lech Poznan (Pol)Maccaibi Haifa (Isr) / FK Zeljenznicar (Bos)-Kairat Almaty (Kaz)B36 Torshavn (Far)-The New Saints (Gal)Backa Topola (Ser)-FCSB (Rom)Progres Niederkorn (Lus)-Willem II (Ola)Sfintul Gheorge Suruceni (Mac)-Partizan (Ser)Lokomotiv Plovdiv (Bul)-Tottenham (Ing)Honved (Ung)-Malmoe (Sve)Lincoln Red Imps (Gib)-Rangers (Sco)Renova (Mac)-Hajduk Spalato (Cro)DAC 1904 (Slk)-Jablonec (R.Cec)Shamrock Rovers (Irl)-MILANKayzar Kyzylorda (Kaz)-Apoel (Cip)Lokomotive Tbilisi (Geo)-Dinamo Mosca (Rus)Coleraine (Nir)-Motherwell (Sco)Teuta (Alb)-Granada (Spa)Viking (Nor)-Aberdeen (Sco)CSKA Sofia (Bul)-Bate Borisov (Bie)KF Laci (Alb)-Hapoel Beer-Sheva (Isr)Ventspils (Let)-Rosenborg (Nor)Servette (Svi)-Stade de Reims (Fra)Olimpia Lubiana-HSK Zrinjski (Bos)Piast Gliwice (Pol)-Hartberg (Aut)Hibernians (Mal)-Fehervar (Ung)Nomme Kalju (Est)/NS Mura (Slo)-Aarhus (Dan)Neftci (Aze)-Galatasaray (Tur)IFK Goteborg (Sve)-Copenhagen (Dan)OFI Creta (Gre)-Apollon Limassol (Cip)Bala Town (Gal)-Standard Liegi (Bel)Botosani (Rom)-Shkendija (Mac)Aris Thossaloniki (Gre)-Kolos Kovalivka (Ucr)Riteriai (Lit)-Slovan Liberec (R.Cec)FK Borac Banja Luka (Bos)-Rio Ave (Por)Kukesi (Alb)-Wolfsburg (Ger)NK Osijek (Cro)-Basel (Svi)Bodoe Glimt (Nor)-Zalgiris Vlinius (Lit)Inter Escaldes (And)-Dundalk (Irl)KuPS (Fin)-Slovan Bratislava Slo)Linfield (Nir)-Floriana (Mal)Riga (Let)-Tre Fiori (Smr)Djurgarden (Sve)-Europa (Gib)Flora Talinn (Est)-Reykjavik (Isl)Sileks (Mac)-Drita (Kos)Astana (Kaz)-Buducnost Podgorica (Mon)Ararat-Armenia (Arm)-Fola Esch (Lus)Connah’s Quay Nomads (Gal)-Dinamo Tbilisi (Geo).