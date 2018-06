M'Baye Niang, attaccante del Senegal, autore del gol del momentaneo 2-0 nella vittoria sulla Polonia, parla dopo la gara: "Sono soddisfatto, sono molto felice per me e per la squadra, abbiamo iniziato il mondiale con una vittoria, non potevamo chiedere di meglio. Oggi è iniziata la nostra storia, vogliamo scriverla il più lunga possibile, andare avanti il più possibile".