Andrea Galassi, responsabile del settore giovanile del Cesena, parla a Sky Sport di Stefano Sensi, ex cesenate che ora sta brillando all'Inter: "Quando arrivai al Cesena assistetti a Rimini-Cesena categoria Giovanissimi. Finì 5-0 per i biancorossi. Si vedeva che Sensi era un predestinato. Tanta qualità e percentuale di errore bassissimo. Quando il Rimini non si iscrisse al campionato, sul giocatore si gettano a capofitto Genoa, Atalanta e Palermo. Incontro il ragazzo, la famiglia, li guido nella visita nelle nostre strutture, faccio capire loro che la migliore soluzione è restare vino a casa e crescere in un ambiente familiare dove comunque si respira aria di serie A visto che il Cesena allora è nella massima serie. Riesco nell'impresa. Sensi firma con noi".