recitava ilin Vacanze di Natale. Sostituisci ilcon ile il risultato non cambia comunque: sei sempre in pole position. Il campionato è finito da un pezzo e i campioni della nostrasono partiti per le vacanze: chi ha scelto il Giappone per stare lontano dalle voci di mercato (vero Icardi?), chi ha deciso mete italiane, chi invece Formentera per distrarsi e aspettare. Cosa? Il mercato, ovviamente. Come Stefano Sensi.- In vacanza a, il centrocampista del, avvicinato da dei tifosi delalla domanda: "Allora, vieni al Milan?", ha risposto:I rossoneri sono in pole position per il classe '95 ex Cesena: fitti i contatti con il suo agente, Beppe, con un accordo di massima già raggiunto per un contratto quinquennale. C'è ancora distanza con il Sassuolo, che chiede almeno 20 milioni di euro, mentre ilha chiesto il giocatore in prestito (biennale) con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Le due società sono al lavoro,@AngeTaglieri88