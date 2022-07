La Juve esce dal processo Suarez. Sono stati infatti rinviati a giudizio gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia per il presunto esame farsa sostenuto dall'attaccante uruguaiano all’Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020: la decisione arriva dal gup del capoluogo umbro, Natalia Giubilei. È stato invece prosciolto l’avvocato Maria Cesarina Turco, il legale incaricato dalla Juventus.



LE ACCUSE - Sono stati rinviati a giudizio così l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale.