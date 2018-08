L'ex giocatore di Fiorentina e Roma Giancarlo De Sisti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del nuovo acquisto viola Marko Pjaca: "Piacerà ai tifosi perché è elegante in ogni gesto tecnico. Firenze ama il bello. Non mi sorprende neppure che abbia scelto la maglia numero 10. In qualcosa ricorda fenomeni come Zola, Mancini o Totti. Trequartisti diventati attaccanti. Penso che a Pioli basterebbe che Pjaca diventasse la metà dei campioni che ho citato. La Fiorentina ha un tridente che vale da solo il prezzo del biglietto".