Gerardo Seoane, giovane allenatore dello Young Boys, ha parlato così in vista della partita contro la Juventus in Champions League, in programma alle 18.55 di martedì: "Un po’ di filosofia spagnola ci sarà nella mia squadra. Noi, almeno in campionato, cerchiamo sempre e comunque di imporre il nostro gioco, di avere iniziativa. Ho seguito in tv tutte le partite dei bianconeri e li ho studiati a lungo. Diciamo che lo Young Boys giocherà un po’ come il Chievo, un po’ come il Sassuolo e un po’ come il Frosinone, tutte squadre che sono riuscite a mettere in difficoltà i campioni d’Italia. Contento per l'assenza di Ronaldo? l contrario, sono molto dispiaciuto. Al pari dei i miei ragazzi, sinceramente tristi per non poter affrontare il miglior attaccante del mondo, la leggenda vivente dei cinque Palloni d’Oro e delle cinque Champions League. Il solo fatto di averlo in campo, vederlo, affrontarlo, marcarlo è un motivo di orgoglio per chiunque e nessuno di noi può certamente sottrarsi a questo effetto. La sua espulsione è stata severissima".