Aleksandar Kolarov, capitano della Serbia e terzino della Roma, parla a Sportskacentrala.com dopo la vittoria, all'esordio nel Mondiale di Russia, contro il Costa Rica: "Molti mi hanno chiamato per congratularsi, a condividere la loro gioia. Tra i primi che ho sentito, c’era Mihajlovic. È stato lui a congratularsi con me. Ho provato i calci piazzati in questi giorni e sapevo di poter superare la barriera e segnare. Mi sono concentrato e ho colpito. Ci sono molti di noi che hanno giocato in Italia, abbiamo lasciato una buona impressione lì, ci rispettano. Dal momento che l’Italia non partecipa ai mondiali, un gran numero di italiani tifa per la Serbia. Ho ricevuto molti messaggi dall’Italia, da ex compagni di squadra attuali e da quelli con cui ho collaborato".