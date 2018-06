La Serbia ai Mondiali di Russia ha iniziato con il piede giusto battendo per 1-0 all'esordio la Costa Rica grazie a una punizione magistrale del giallorosso Kolarov. Primo posto nel girone e tre punti fondamentali in chiave qualificazione, obiettivo che potrebbe essere già raggiunto battendo la Svizzera nella seconda giornata del gruppo E. Ma la squadra di Vladimir Petkovic è reduce dal pareggio contro il Brasile grazie alla rete di Steven Zuber. In palio, quindi, tre punti chiave per il discorso qualificazione: chi vince fa un passo forse decisivo verso la fase a eliminazione diretta. Si gioca al Kaliningrad Stadium alle ore 20.00, arbitra il match il tedesco Felix Brych.



TANTA ITALIA - Ci sarà anche parecchia Italia nel match di stasera: nella Serbia, infatti, è prevista la presenza di Milenkovic della Fiorentina e Kolarov della Roma in difesa e di Milinkovic-Savic della Lazio e di Adem Ljajic del Torino nella linea dei tre trequartisti. Nella Svizzera, invece, ci sono Lichtsteiner (nuovo giocatore dell’Arsenal dopo la scadenza del contratto con la Juventus) e Ricardo Rodriguez del Milan sulle fasce, con Valon Behrami dell'Udinese e Blerim Dzemaili del Bologna a centrocampo. Presente in panchina anche Remo Freuler dell’Atalanta.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questo è il primo confronto tra la Svizzera e la Serbia (intesa come Stato indipendente). Come Iugoslavia sono 13 i confronti totali contro gli elvetici, sei dei quali vinti (5 pareggi, 2 sconfitte). Solo uno dei 13 precedenti tra Yugoslavia e Svizzera è stato ai Mondiali, con la vittoria iugoslava per 3-0 nel 1950. La Svizzera ha perso solo una delle ultime quattro sfide ai Mondiali contro avversarie europee, proprio nell'ultimo di questi incroci (2-5 contro la Francia nel 2014). La Svizzera ha perso solo uno degli ultimi 23 match disputati (16 vittorie, 6 pareggi), perdendo 2-0 con il Portogallo nelle qualificazioni ai Mondiali nell'ottobre 2017. Contro il Brasile, Valon Behrami è diventato il primo giocatore della Svizzera a giocare in quattro differenti edizioni dei Mondiali (2006, 2010, 2014 e 2018).