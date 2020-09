Aldo Serena, al Corriere dello Sport, parla di Dzeko e Milik.



DZEKO - "Attaccante ideale per la Juve? Penso proprio di sì. Dzeko ha una capacità tecnica fuori dal comune. E' vero che è un over 30, ma parliamo di un atleta integro e qualche campionato di alto livello lo può fare. Dybala e Cristiano Ronaldo avranno un compagno sul quale appoggiarsi con sicurezza, sapendo che la palla ritornerà a loro coi tempi giusti. La Roma perde un giocatore fondamentale? Secondo me sì. Non conosco i calcoli economici che fanno le società, però se dovesse partire Dzeko arriverebbe Milik che per me non è ancora così bravo. Credo che potrebbe diventarlo, questo sì".



MILIK - "Attacca meglio la porta e mi sembra abbia più fame e desiderio di fare gol. Edin è speciale nelle giocate che fa, a volte però gli manca quel uoco dei bomber veri. Il polacco è più giovane e, attraverso la Roma, può ritagliarsi uno spazio nel panorama internazionale. Nella fase di costruzione Dzeko è indubbiamente più bravo, ma in fase realizzativa scelgo Milik".