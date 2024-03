Sergiño Dest segna col Psv: l'ex meteora del Milan può vincere il campionato

Meteora del Milan passata sottotraccia, nel Psv Sergiño Dest si sta rilanciando da terzino titolare. Nella trasferta in casa del Go Ahead Eagles, l'esterno americano ha segnato anche il gol decisivo che ha permesso alla squadra di Bosz di vincere la quarta partita nelle ultime cinque di campionato e allungare sul Feyenoord che tra due giorni ospiterà l'Heracles: con una partita in più, il Psv è primo in classifica a +13 sulla seconda, viaggia alla velocità della luce e a stabilito un margine di punti che rischia di essere incolmabile.



DEST AL PSV - Se dovessero vincere il titolo sarebbe il primo campionato conquistato da Dest, che in bacheca ha una Supercoppa d'Olanda vinta con l'Ajax e una Coppa di Spagna dove ha trionfato col Barcellona che in estate, finito il prestito al Milan - c'era un diritto di riscatto fissato a 20 milioni, mai esercitato - l'ha girato al Psv con la stessa formula. In Olanda Dest è titolare fisso, ha saltato solo una partita a inizio stagione per un problema fisico e ha fatto un paio di panchine; contro il Go Ahead Eagles è arrivata la seconda rete dopo quella all'Az Alkmaar, oltre a sei assist tra campionato e Champions.



LA CARRIERA DI DEST - Col Barcellona Dest ha un contratto in scadenza a giugno 2025 che difficilmente verrà rinnovato; qualche anno fa il classe 2000 era considerato un gran talento, quando era all'Ajax lo voleva mezza Europa e il Barça l'ha preso per oltre 20 milioni anticipando la concorrenza di altre big. Poi è iniziata una parabola discendente durante la quale il giocatore è calato rispetto alle aspettative, ora però sta invertendo la rotta e il prestito al Psv lo sta riportando su alti livelli.