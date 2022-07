Quelli appena passati sono stati giorni molto intensi per il mercato della Serie A, con la firma di Paulo Dybala per la Roma e il duello tra Inter e Juve per Gleison Bremer, con i bianconeri che si sono aggiudicati il difensore brasiliano per 41 milioni di euro più bonus. Nella giornata odierna è tornato protagonista il Monza, che ha ufficializzato l'arrivo di Gianluca Caprari dal Verona in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni e Filippo Ranocchia. Quest'ultimo, dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Sono il settimo e l'ottavo acquisto per Galliani e Berlusconi che non si fermeranno avendo nell'agenda anche di chiudere presto per Andrea Petagna.



Altri due cambi di maglia e in particolare due partenze dalla Serie A alla B. Si tratta di Lorenco Simic, difensore croato che passa dal Lecce all'Ascoli a titolo definitivo e Federico Ravaglia. Quest'ultimo, portiere classe 1999, si trasferisce in prestito dal Bologna alla Reggina.



TUTTE LE UFFICIALITÁ



Caprari (a) dal Verona al Monza

Ranocchia (c) dalla Juventus al Monza

Simic (d) dal Lecce all'Ascoli

Ravaglia (p) dal Bologna alla Reggina