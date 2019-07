La Serie A 2019/20 prende forma. Ora è ufficiale, il sorteggio e la presentazione del calendario della prossima stagione è stato fissato per lunedì prossimo, il 29 luglio. La cerimonia si terrà a partire dalle 18.45 presso gli studi televisivi di Sky, con la tv satellitare che trasmetterà l'evento in diretta. Il prossimo campionato prenderà il via nel weekend 24-25 agosto, mentre l'ultima giornata è prevista per il 24 maggio.