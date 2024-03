Sabato 30 marzo torna lacon tre big match che coinvolgono le squadre subito alle spalle dell’Inter in classifica ed i punti in palio saranno determinanti per la zona Europa.(ore 12:30)(ore 18:00)(ore 20:45)sono i tre anticipi di lusso della 30esima giornata e i pronostici sono molto equilibrati.Il Napoli ha la chance di prendersi il sesto posto in classifica visto che l’Atalanta (che però ha giocato una partita in meno) è a soli due punti di distanza. Allo stadio Maradona i campani partono leggermente avanti sulla lavagna scommesse, con il segno 1 a 2.10, il pareggio a 3.55 e la vittoria esterna per gli uomini di Gasperini a 3.40 volte la posta.

A Roma andrà invece in scena una grande prova della semifinale di Coppa Italia tra la Lazio e la Juventus. Esordio sulla panchina biancoceleste per Tudor, che forse avrebbe preferito evitare il confronto con la sua ex squadra in una fase così delicata. In effetti nonostante il fattore casa partono favoriti i bianconeri di Allegri: segno 2 comunque molto alto a quota 2.55 contro il pareggio e la vittoria dei capitolini entrambe a 3.05.Si chiude la sera con Fiorentina-Milan. L’Inter è troppo distante per i rossoneri, che però sono motivati sia dal desiderio di chiudere al più presto la questione quarto posto per concentrarsi sull’Europa League, sia dalla possibilità di restare davanti alla Juventus. Dall’altra parte c’è una Fiorentina ancora impegnata in tutte le competizioni e che anche in Serie A può ottenere risultati importanti. Al Franchi sarà un match aperto a tutte le soluzioni con una differenza minima tra il segno 1 a 2.80 e il segno 2 a