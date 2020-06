Il vantaggio sul quinto posto è ancora di sei punti, ma per i betting analyst la rimonta dell'Atalanta sulla Lazio blinda di fatto il pass per la prossima Champions League. Il travolgente 3-2 di ieri sera porta i bergamaschi a cinque successi consecutivi in campionato, che diventano sette con le vittorie in Champions League contro il Valencia. Un ritmo vertiginoso che non si è interrotto dopo il lockdown e che oggi sul tabellone ha portato la quota sul piazzamento tra le prime quattro del campionato a 1,15, un'offerta praticamente simbolica. In corsa rimangono anche i giallorossi, che pur a distanza invariata perdono però terreno: la rimonta di Fonseca e i suoi ora pagherebbe 4,75.